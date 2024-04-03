Скороходов Александр Кузьмич 18.08.1913 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходов Александр Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1913

Дата смерти

24.06.1971

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1882 г.р.

Жена

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1913

Отец: Скороходов Кузьма Трофимов

Мать: Скороходова Аксинья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скороходова Ххх Нина Никитична

Рождение ребёнка
20.07.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скороходова Ххх Нина Никитична

Рождение ребёнка
27.02.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скороходова Ххх Нина Никитична

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скороходова Ххх Нина Никитична

Рождение ребёнка
09.09.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скороходова Ххх Нина Никитична

Смерть
24.06.1971
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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