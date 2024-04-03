Скороходов Александр Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1913
Дата смерти24.06.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1913
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.07.1935
Рождение ребёнка
27.02.1939
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
09.09.1949
Смерть
24.06.1971
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.