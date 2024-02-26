Алексей Андреев (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Андрей Пименов (Ич)
Мать: Ирина Минова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Ольга Алексеева (Вна)
Мать ребёнка: Екатерина Иванова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Анна Алексеева (Вна)
Мать ребёнка: Екатерина Иванова (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Иванова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно