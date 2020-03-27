Кузьмина (Тарасова) Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина (Тарасова) Ольга Петровна

Место рождения

Журавлиха, Починковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

06.10.1928

Дата смерти

27.03.2020

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1928

Отец: Тарасов Пётр Иванович

Мать: Тарасова Анна Ивановна

Журавлиха, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.07.1963

Сын: Кузьмин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Кузьмин Николай Семёнович

Журавлиха, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Небелова Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Кузьмин Николай Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Кузьмин Николай Семёнович

Журавлиха, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Николай Семёнович

Смерть
27.03.2020
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