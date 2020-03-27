Кузьмина (Тарасова) Ольга Петровна
Место рождения
Дата рождения06.10.1928
Дата смерти27.03.2020
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1928
Отец: Тарасов Пётр Иванович
Мать: Тарасова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
09.07.1963
Сын: Кузьмин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Кузьмин Николай Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Небелова Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Кузьмин Николай Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шарова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Кузьмин Николай Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.03.2020