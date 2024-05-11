Новикова Евдокия Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНовикова Евдокия

Новикова Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новиков Отец

Мать: Мать

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Охотников Валентин Антонович

Отец ребёнка: Охотников Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Охотникова Анна Антоновна

Отец ребёнка: Охотников Антон

Рождение ребёнка
28.11.1932

Сын: Охотник Дмитрий Антонович

Отец ребёнка: Охотников Антон

Вишневка, Сарыкольский район, Костанайская область
Смерть
Неизвестно

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