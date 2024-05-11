Новикова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Новиков Отец
Мать: Мать
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Охотников Валентин Антонович
Отец ребёнка: Охотников Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Охотникова Анна Антоновна
Отец ребёнка: Охотников Антон
Рождение ребёнка
28.11.1932
Сын: Охотник Дмитрий Антонович
Отец ребёнка: Охотников Антон
Вишневка, Сарыкольский район, Костанайская область
Смерть
Неизвестно