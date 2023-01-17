Симарин Анатолий Алексеевич
Место рожденияд. Красное, Плавский район, Тульская область
Дата рождения1936
Дата смерти1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Красное, Плавский район, Тульская область
Место жительства
С 1954
Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
1991