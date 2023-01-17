Симарин Анатолий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симарин Анатолий Алексеевич

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Место рождения

д. Красное, Плавский район, Тульская область

Дата рождения

1936

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Красное, Плавский район, Тульская область
Место жительства
С 1954
Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
1991
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