Мигорова (Верзилина) Мария Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мигорова (Верзилина) Мария Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мигоров Василий Филиппович?

Рождение ребёнка
1928

Сын: Мигоров Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Мигоров Василий Филиппович?

Рождение ребёнка
21.05.1937

Сын: Мигоров Александр Васильевич

Отец ребёнка: Мигоров Василий Филиппович?

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