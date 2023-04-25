Мигорова (Верзилина) Мария Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Сын: Мигоров Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Мигоров Василий Филиппович?
Рождение ребёнка
21.05.1937
Сын: Мигоров Александр Васильевич
Отец ребёнка: Мигоров Василий Филиппович?