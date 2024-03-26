Наталья Еремеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Еремеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1741 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1720 г.р.

Дети

Около 1753 г.р.
Около 1757 г.р.
1765 г.р.
Около 1773 г.р.
1780 г.р.
Около 1792 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1753 ст.

Сын: Григорий Семенов

Отец ребёнка: Семен Степанов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1757 ст.

Дочь: Варвара Семенова

Отец ребёнка: Семен Степанов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
1765 ст.

Сын: Никита Семенов

Отец ребёнка: Семен Степанов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1773 ст.

Дочь: Устинья Семенова

Отец ребёнка: Семен Степанов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
03.09.1780 ст.

Сын: Аким Семенов

Отец ребёнка: Семен Степанов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1792 ст.

Сын: Степан Семенов

Отец ребёнка: Семен Степанов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
14.10.1793 ст.

Сын: Назар Семенов

Отец ребёнка: Семен Степанов

Таблово, Рузский, Московская область
Запись №5 Той же округи, вотчины ротмистра Николая Александрова Корсакова, деревни Таболова у крестьянина Семена Степанова родился сын Назарий, 14 (числа).
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Степанов

Борисоглебская церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
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