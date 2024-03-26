Наталья Еремеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1741 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1753 ст.
Сын: Григорий Семенов
Отец ребёнка: Семен Степанов
Рождение ребёнка
Около 1757 ст.
Дочь: Варвара Семенова
Отец ребёнка: Семен Степанов
Рождение ребёнка
1765 ст.
Сын: Никита Семенов
Отец ребёнка: Семен Степанов
Рождение ребёнка
Около 1773 ст.
Дочь: Устинья Семенова
Отец ребёнка: Семен Степанов
Рождение ребёнка
03.09.1780 ст.
Сын: Аким Семенов
Отец ребёнка: Семен Степанов
Рождение ребёнка
Около 1792 ст.
Сын: Степан Семенов
Отец ребёнка: Семен Степанов
Рождение ребёнка
14.10.1793 ст.
Сын: Назар Семенов
Отец ребёнка: Семен Степанов
Запись №5 Той же округи, вотчины ротмистра Николая Александрова Корсакова, деревни Таболова у крестьянина Семена Степанова родился сын Назарий, 14 (числа).
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Степанов
Борисоглебская церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно