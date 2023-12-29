Свешников Никита Максимович
Место рожденияКрасноуфимск, Пермское Наместничество Российская Империя
Дата рождения1783
Дата смертиПосле 1860
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Свешников Максим Максимович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Свешникова) Татьяна Никитична
Мать ребёнка: Свешникова (Лунегова) Анна Яковлевна
Смерть
После 1860