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Свешников Никита Максимович

Место рождения

Красноуфимск, Пермское Наместничество Российская Империя

Дата рождения

1783

Дата смерти

После 1860

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Свешников Максим Максимович

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Свешникова) Татьяна Никитична

Мать ребёнка: Свешникова (Лунегова) Анна Яковлевна

Смерть
После 1860

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