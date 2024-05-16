Шайхутдинова Азалия Фаридовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1987
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.03.2014
Дочь: Шайхутдинова Амелия Ильнаровна
Отец ребёнка: Шайхутдинов Ильнар Фаридович
Рождение ребёнка
12.03.2014
Дочь: Шайхутдинова Амелия Ильнаровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.10.2016
Дочь: Шайхутдинова Камилла Ильнаровна
Отец ребёнка: Шайхутдинов Ильнар Фаридович