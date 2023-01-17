Чебаков Николай Ефремович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиПосле 1909
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Отец: Чебаков Ефрем
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.04.1897
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Чебакова Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
24.07.1899
Мать ребёнка: Чебакова Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
05.06.1905 ст.
Мать ребёнка: Чебакова Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
22.05.1909
Дочь: Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Чебакова Мария Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чебакова Мария Фёдоровна
Работа или профессия
Неизвестно
бондарь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1909