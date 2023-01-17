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Чебаков Николай Ефремович

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Место рождения

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

После 1909

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Чебаков Ефрем

Мать: не указана

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.04.1897

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Чебакова Мария Фёдоровна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.07.1899

Сын: Чебаков Иван Николаевич

Мать ребёнка: Чебакова Мария Фёдоровна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.06.1905 ст.

Сын: Чебаков Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Чебакова Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
22.05.1909

Дочь: Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Чебакова Мария Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чебакова Мария Фёдоровна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
бондарь
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1909
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
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