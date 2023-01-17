Бураншина Муназзага Камалетдиновна
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти25.04.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Бураншин Камалетдин Имаметдинович
Мать: Гульмениса
Рождение ребёнка
Около 1924
Дочь: Хайретдинова Забира Хайдаровна
Отец ребёнка: Хайретдинов Хайдар Хайретдинович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Хайретдинова Халида Хайдаровна
Отец ребёнка: Хайретдинов Хайдар Хайретдинович
Рождение ребёнка
1927
Сын: Хайретдинов Халит Хайдарович
Отец ребёнка: Хайретдинов Хайдар Хайретдинович
Рождение ребёнка
01.08.1933
Сын: Хайретдинов Забир Хайдарович
Отец ребёнка: Хайретдинов Хайдар Хайретдинович
Рождение ребёнка
10.02.1936
Сын: Хайретдинов Фарих Хайдарович
Отец ребёнка: Хайретдинов Хайдар Хайретдинович
Рождение ребёнка
01.08.1938
Дочь: Хайретдинова Василя Хайдаровна
Отец ребёнка: Хайретдинов Хайдар Хайретдинович
Рождение ребёнка
Около 1938
Дочь: Хайретдинова Хамса Хайдаровна
Отец ребёнка: Хайретдинов Хайдар Хайретдинович
Рождение ребёнка
09.02.1941
Дочь: Мухамедзянова Гадиля Хайдаровна
Отец ребёнка: Хайретдинов Хайдар Хайретдинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.04.1988
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Похоронили в деревне Нимислярово