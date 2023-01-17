Бураншина Муназзага Камалетдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бураншина Муназзага Камалетдиновна

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Место рождения

Малотенькашево, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1903

Дата смерти

25.04.1988

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Бураншин Камалетдин Имаметдинович

Мать: Гульмениса

Малотенькашево, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1924

Дочь: Хайретдинова Забира Хайдаровна

Отец ребёнка: Хайретдинов Хайдар Хайретдинович

Нимислярово, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Хайретдинова Халида Хайдаровна

Отец ребёнка: Хайретдинов Хайдар Хайретдинович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Хайретдинов Халит Хайдарович

Отец ребёнка: Хайретдинов Хайдар Хайретдинович

Нимислярово, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1933

Сын: Хайретдинов Забир Хайдарович

Отец ребёнка: Хайретдинов Хайдар Хайретдинович

Нимислярово, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.02.1936

Сын: Хайретдинов Фарих Хайдарович

Отец ребёнка: Хайретдинов Хайдар Хайретдинович

Нимислярово, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1938

Дочь: Хайретдинова Василя Хайдаровна

Отец ребёнка: Хайретдинов Хайдар Хайретдинович

Нимислярово, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1938

Дочь: Хайретдинова Хамса Хайдаровна

Отец ребёнка: Хайретдинов Хайдар Хайретдинович

Нимислярово, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.02.1941

Дочь: Мухамедзянова Гадиля Хайдаровна

Отец ребёнка: Хайретдинов Хайдар Хайретдинович

Нимислярово, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хайретдинов Хайдар Хайретдинович

Смерть
25.04.1988
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Похоронили в деревне Нимислярово
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