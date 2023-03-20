Терехова Дарья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1927
Сын: Терехов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Терехов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1930
Сын: Терехов Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Терехов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1934
Отец ребёнка: Терехов Григорий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область