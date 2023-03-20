Терехова Дарья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехова Дарья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1927

Сын: Терехов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Терехов Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
1930

Сын: Терехов Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Терехов Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
1934

Сын: Терехов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Терехов Григорий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терехов Григорий Васильевич

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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