Быкова Александра Ипатьевна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.05.1904 ст.
Отец ребёнка: Быков Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
28.12.1906 ст.
Отец ребёнка: Быков Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
05.03.1909 ст.
Дочь: Быкова Илария Петровна
Отец ребёнка: Быков Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
04.03.1911 ст.
Дочь: Быкова Ульяна Петровна
Отец ребёнка: Быков Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
04.02.1913 ст.
Дочь: Быкова Валентина Петровна
Отец ребёнка: Быков Петр Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Быков Петр Сергеевич
Смерть
Неизвестно