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Быкова Александра Ипатьевна

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Место рождения

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
19.05.1904 ст.

Сын: Быков Алексей Петрович

Отец ребёнка: Быков Петр Сергеевич

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
28.12.1906 ст.

Сын: Быков Василий Петрович

Отец ребёнка: Быков Петр Сергеевич

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
05.03.1909 ст.

Дочь: Быкова Илария Петровна

Отец ребёнка: Быков Петр Сергеевич

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
04.03.1911 ст.

Дочь: Быкова Ульяна Петровна

Отец ребёнка: Быков Петр Сергеевич

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
04.02.1913 ст.

Дочь: Быкова Валентина Петровна

Отец ребёнка: Быков Петр Сергеевич

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Петр Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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