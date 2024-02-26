Анна Иванова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Иванова (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1842 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Николаев (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.01.1868 ст.

Сын: Иван Федоров (Ич)

Отец ребёнка: Федор Николаев (Ич)

Рождение ребёнка
22.04.1869 ст.

Сын: Георгий Федоров (Ич)

Отец ребёнка: Федор Николаев (Ич)

Рождение ребёнка
14.10.1873 ст.

Дочь: Прасковья Федорова (Вна)

Отец ребёнка: Федор Николаев (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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