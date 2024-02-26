Анна Иванова (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Николаев (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.1868 ст.
Сын: Иван Федоров (Ич)
Отец ребёнка: Федор Николаев (Ич)
Рождение ребёнка
22.04.1869 ст.
Сын: Георгий Федоров (Ич)
Отец ребёнка: Федор Николаев (Ич)
Рождение ребёнка
14.10.1873 ст.
Дочь: Прасковья Федорова (Вна)
Отец ребёнка: Федор Николаев (Ич)
Смерть
Неизвестно