Егоров Григорий Георгиев/Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Прасолов Георгий Иосифов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.06.1892 ст.
Сын: Прасолов Терентий Григорьев
Мать ребёнка: Прасолова Пелагея Кодратова
Рождение ребёнка
17.12.1893 ст.
Дочь: Ульяна Григорьевна
Мать ребёнка: Прасолова Пелагея Кодратова
Рождение ребёнка
17.12.1893 ст.
Дочь: Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Прасолова Пелагея Кодратова
Рождение ребёнка
26.05.1896 ст.
Дочь: Феодосия Григорьева
Мать ребёнка: Прасолова Пелагея Кодратова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно