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Егоров Григорий Георгиев/Егоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прасолов Георгий Иосифов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.06.1892 ст.

Сын: Прасолов Терентий Григорьев

Мать ребёнка: Прасолова Пелагея Кодратова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.12.1893 ст.

Дочь: Ульяна Григорьевна

Мать ребёнка: Прасолова Пелагея Кодратова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.12.1893 ст.

Дочь: Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Прасолова Пелагея Кодратова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.05.1896 ст.

Дочь: Феодосия Григорьева

Мать ребёнка: Прасолова Пелагея Кодратова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасолова Пелагея Кодратова

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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