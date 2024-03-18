Крохалева Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крохалева Надежда Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1958

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1958

Отец: Фадеев (Сысоев) Николай

Мать: Фадеева Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крохалев Павел Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Александр Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

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