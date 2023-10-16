Меренкова (Булькина) Пелагея Сергеевна
Место рожденияОренбургская губерния Верхнеуральский уезд поселок Брединский
Дата рождения1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
1893 ст.
Оренбургская губерния Верхнеуральский уезд поселок Брединский
Бракосочетание
11.11.1909 ст.
Рождение ребёнка
16.09.1910 ст.
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Меренков Иоанн Савельевич
Рождение ребёнка
05.05.1912 ст.
Сын: Меренков Николай Иванович
Отец ребёнка: Меренков Иван Савельевич
Оренбургская губерния Верхнеуральский уезд, пос. Брединский
Рождение ребёнка
27.10.1919
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Меренков Иван Савельевич
Оренбургская губерния Верхнеуральский уезд поселок Брединский
Рождение ребёнка
07.05.1928
Сын: Меренков Георгий Иванович
Отец ребёнка: Меренков Иван Савельевич
Бреды, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно