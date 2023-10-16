Меренкова (Булькина) Пелагея Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меренкова (Булькина) Пелагея Сергеевна

Место рождения

Оренбургская губерния Верхнеуральский уезд поселок Брединский

Дата рождения

1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Оренбургская губерния Верхнеуральский уезд поселок Брединский
Бракосочетание
11.11.1909 ст.

Муж: Меренков Иоанн Савельевич

Рождение ребёнка
16.09.1910 ст.

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Меренков Иоанн Савельевич

Рождение ребёнка
05.05.1912 ст.

Сын: Меренков Николай Иванович

Отец ребёнка: Меренков Иван Савельевич

Оренбургская губерния Верхнеуральский уезд, пос. Брединский
Рождение ребёнка
27.10.1919

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Меренков Иван Савельевич

Оренбургская губерния Верхнеуральский уезд поселок Брединский
Рождение ребёнка
07.05.1928

Сын: Меренков Георгий Иванович

Отец ребёнка: Меренков Иван Савельевич

Бреды, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меренков Иван Савельевич

Смерть
Неизвестно
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