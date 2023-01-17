Уфимцева Анастасия Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1905
Дата смерти22.04.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.03.1929
Дочь: Нарымская Мария Ивановна
Отец ребёнка: Нарымский Иван Варфоломеевич
Корбелкино, Промышленновский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
22.04.1985
Белово