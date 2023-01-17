Уфимцева Анастасия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уфимцева Анастасия Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1905

Дата смерти

22.04.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1929

Дочь: Нарымская Мария Ивановна

Отец ребёнка: Нарымский Иван Варфоломеевич

Корбелкино, Промышленновский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
22.04.1985
Белово
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