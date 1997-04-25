Миляев Сергей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти25.04.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Продолжительность жизни: 87 Уроженец села Перхваль, Данковского уезда Рязанской губерни Брак: 30 ноября 1935 года, Заключен в Витенево Пушкинского района Московской области
Бракосочетание
30.11.1930
Витенево, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
25.04.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Миляева (Сычева) Серафима Петровна
Смерть
25.04.1997
Москва, город федерального значения Москва