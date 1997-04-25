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Миляев Сергей Григорьевич

Место рождения

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1910

Дата смерти

25.04.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИГ
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Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Продолжительность жизни: 87 Уроженец села Перхваль, Данковского уезда Рязанской губерни Брак: 30 ноября 1935 года, Заключен в Витенево Пушкинского района Московской области
Бракосочетание
30.11.1930

Жена: Миляева (Сычева) Серафима Петровна

Витенево, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
25.04.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Миляева (Сычева) Серафима Петровна

Смерть
25.04.1997
Москва, город федерального значения Москва

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