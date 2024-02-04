Лесников Павел Филиппович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.07.1895
Дочь: Лесникова Марфа Павловна
Мать ребёнка: Лесникова -- Анна Ефремовна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
02.01.1897
Дочь: Лесникова Анна Павловна
Мать ребёнка: Лесникова -- Анна Ефремовна
В МК по спирино
Рождение ребёнка
16.06.1901
Мать ребёнка: Лесникова -- Анна Ефремовна
Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Смерть
Неизвестно