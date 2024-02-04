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Лесников Павел Филиппович

Место рождения

Боровское, Катайский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Боровское, Катайский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лесникова -- Анна Ефремовна

Рождение ребёнка
04.07.1895

Дочь: Лесникова Марфа Павловна

Мать ребёнка: Лесникова -- Анна Ефремовна

Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
02.01.1897

Дочь: Лесникова Анна Павловна

Мать ребёнка: Лесникова -- Анна Ефремовна

В МК по спирино
Рождение ребёнка
16.06.1901

Сын: Лесников Иван Павлович

Мать ребёнка: Лесникова -- Анна Ефремовна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Смерть
Неизвестно

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