Кудинова (Исаенко) Наталья Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
?.07.2001
Рождение ребёнка
02.09.2002
Дочь: Кудинова Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Кудинов Иван Александрович
Рождение ребёнка
27.08.2005
Дочь: Кудинова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Кудинов Иван Александрович
Рождение ребёнка
22.05.2009
Сын: Кудинов Александр Иванович
Отец ребёнка: Кудинов Иван Александрович