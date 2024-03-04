Кудинова (Исаенко) Наталья Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудинова (Исаенко) Наталья Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
?.07.2001

Муж: Кудинов Иван Александрович

Рождение ребёнка
02.09.2002

Дочь: Кудинова Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Кудинов Иван Александрович

Рождение ребёнка
27.08.2005

Дочь: Кудинова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Кудинов Иван Александрович

Рождение ребёнка
22.05.2009

Сын: Кудинов Александр Иванович

Отец ребёнка: Кудинов Иван Александрович

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