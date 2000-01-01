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Слукин Феодосий Егорович

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Место рождения

Рязанская губ., Сапожковский уезд , Романо-Дарковская вол.

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Слукин Егор

Мать: не указана

Рязанская губ., Сапожковский уезд , Романо-Дарковская вол.
Военная служба
13.11.1914
Кинешма, Костромская губерния
Костромской 25-й сводный эвакуационный госпиталь. Диагноз - бронхит.
Военная служба
1914
ефрейтор 16-й гренадерский Мингрельский полк
Смерть
Неизвестно
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