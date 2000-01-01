Слукин Феодосий Егорович
Место рожденияРязанская губ., Сапожковский уезд , Романо-Дарковская вол.
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Слукин Егор
Мать: не указана
Рязанская губ., Сапожковский уезд , Романо-Дарковская вол.
Военная служба
13.11.1914
Кинешма, Костромская губерния
Костромской 25-й сводный эвакуационный госпиталь. Диагноз - бронхит.
Военная служба
1914
ефрейтор 16-й гренадерский Мингрельский полк
Смерть
Неизвестно