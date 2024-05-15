Бетехтина Елена Григорьева 1823 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Бетехтина Елена Григорьева

Место рождения

Луговая, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1823 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Луговая, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бетехтин Павел Федорович

Рождение ребёнка
1847 ст.

Дочь: Калугина (Бетехтина) Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Бетехтин Павел Федорович

Луговая, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1850 ст.

Сын: Бетехтин Яков Павлов

Отец ребёнка: Бетехтин Павел Федорович

Луговая, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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