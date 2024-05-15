Бетехтина Елена Григорьева
Место рождения
Дата рождения1823 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847 ст.
Дочь: Калугина (Бетехтина) Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Бетехтин Павел Федорович
Рождение ребёнка
1850 ст.
Сын: Бетехтин Яков Павлов
Отец ребёнка: Бетехтин Павел Федорович
Смерть
Неизвестно