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Кузьмин Сергей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

К
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузьмин Александр Денисович

Мать: Кузьмина Мария Афанасьевна

Рождение ребёнка
05.12.1921

Сын: Кузьмин Валентин Сергеевич

Мать ребёнка: Кузьмина Анастасия Ивановна

Орловская область село Спасское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юдова Антонина Сергеевна

Мать ребёнка: Кузьмина Анастасия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмина Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Максимова Вера Сергеевна

Мать ребёнка: Кузьмина Анастасия Ивановна

Донецк
Сталино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Кузьмина Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванкова Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: Кузьмина Анастасия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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