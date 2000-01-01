Кузьмин Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.12.1921
Сын: Кузьмин Валентин Сергеевич
Мать ребёнка: Кузьмина Анастасия Ивановна
Орловская область село Спасское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юдова Антонина Сергеевна
Мать ребёнка: Кузьмина Анастасия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Максимова Вера Сергеевна
Мать ребёнка: Кузьмина Анастасия Ивановна
Донецк
Сталино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кузьмина Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванкова Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: Кузьмина Анастасия Ивановна
Смерть
Неизвестно