Ширшова Антонина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1911
Дата смерти23.02.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.01.1937
Сын: Ширшов Юрий Александрович
Отец ребёнка: Ширшов Александр Федорович
Рождение ребёнка
18.09.1938
Дочь: Масликова Лидия Александровна
Отец ребёнка: Ширшов Александр Федорович
Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
23.02.1996