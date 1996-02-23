Ширшова Антонина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширшова Антонина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1911

Дата смерти

23.02.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1937

Сын: Ширшов Юрий Александрович

Отец ребёнка: Ширшов Александр Федорович

Рождение ребёнка
18.09.1938

Дочь: Масликова Лидия Александровна

Отец ребёнка: Ширшов Александр Федорович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
23.02.1996
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