Майоров Николай Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майоров Николай Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Майоров Фёдор Сергеевич

Мать: Майорова Наталья

Смерть
2000
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