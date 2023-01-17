Белова Раиса Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1939
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1939
Отец: Соколов Антон Андреевич
Мать: Макеева Лидия Родионовна
Рождение ребёнка
25.09.1961
Дочь: Белова Элеонора Гельфридовна
Отец ребёнка: Белов Гельфрид Александрович
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.03.1970
Дочь: Белова Вера Гельфридовна
Отец ребёнка: Белов Гельфрид Александрович