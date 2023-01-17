Белова Раиса Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова Раиса Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1939

Пол

Женский

Добавил:

ЭБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1939

Отец: Соколов Антон Андреевич

Мать: Макеева Лидия Родионовна

Рождение ребёнка
25.09.1961

Дочь: Белова Элеонора Гельфридовна

Отец ребёнка: Белов Гельфрид Александрович

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.03.1970

Дочь: Белова Вера Гельфридовна

Отец ребёнка: Белов Гельфрид Александрович

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