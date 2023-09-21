Смирнова (Комарова) Елена Ефимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1882 ст.
Дата смертиПосле 1909
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882 ст.
Восприемник
18.05.1896 ст.
МК 56-13-42 стр.11-12 (Рождение №-23ж) Крестная дочь - Комарова Александра Андреевна из д.Крутая (родная племянница)
Восприемник
06.12.1901 ст.
МК 56-13-43 стр.73-74 (Рождение №-75м) Крестный сын - Комаров Николай Дементьевич из д.Крутая (племянник)
Восприемник
28.04.1902 ст.
МК 56-13-43 стр.114-115 (Рождение №-23ж) Крестная дочь - Комарова Александра Степановна из д.Крутая (племянница)
Рождение ребёнка
1904
Сын: Смирнов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Смирнов Алексей Егорович
Бракосочетание
03.05.1904 ст.
Смерть
После 1909