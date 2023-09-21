Смирнова (Комарова) Елена Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Комарова) Елена Ефимовна

Место рождения

Крутая, Кологривский уезд, Костромская область

Дата рождения

Около 1882 ст.

Дата смерти

После 1909

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882 ст.

Отец: Комаров Ефим Андреевич

Мать: Комарова (-) Зиновия Константиновна

Крутая, Кологривский уезд, Костромская область
Восприемник
18.05.1896 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-42 стр.11-12 (Рождение №-23ж) Крестная дочь - Комарова Александра Андреевна из д.Крутая (родная племянница)
Восприемник
06.12.1901 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.73-74 (Рождение №-75м) Крестный сын - Комаров Николай Дементьевич из д.Крутая (племянник)
Восприемник
28.04.1902 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.114-115 (Рождение №-23ж) Крестная дочь - Комарова Александра Степановна из д.Крутая (племянница)
Рождение ребёнка
1904

Сын: Смирнов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Смирнов Алексей Егорович

Бракосочетание
03.05.1904 ст.

Муж: Смирнов Алексей Егорович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
После 1909

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