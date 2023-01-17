Новосильцова (NN) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовосильцова (NN) Мария

Новосильцова (NN) Мария

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1677

Дочь: Строганова Марья Яковлевна

Отец ребёнка: Новосильцов Яков Захарович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1680

Сын: Новосильцев Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Новосильцов Яков Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новосильцов Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Новосильцов Яков Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новосильцев Иона Яковлевич

Отец ребёнка: Новосильцов Яков Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новосильцов Яков Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новосильцев Пётр Яковлевич

Отец ребёнка: Новосильцов Яков Захарович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close