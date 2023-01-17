Новосильцова (NN) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1677
Дочь: Строганова Марья Яковлевна
Отец ребёнка: Новосильцов Яков Захарович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1680
Сын: Новосильцев Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Новосильцов Яков Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новосильцов Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Новосильцов Яков Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новосильцев Иона Яковлевич
Отец ребёнка: Новосильцов Яков Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Новосильцов Яков Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новосильцев Пётр Яковлевич
Отец ребёнка: Новосильцов Яков Захарович