Мичкин Илья Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1835 ст.
Дата смерти27.06.1916 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1835 ст.
Отец: Мичкин Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1876 ст.
Сын: Мичкин Алексей Ильич
Мать ребёнка: Мичкина Евдокия Яковлевна
Смерть
27.06.1916 ст.
Лопатино, Волжский муниципальный район, Самарская область
№-13м (от старости) в 81 год