Мичкин Илья Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мичкин Илья Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1835 ст.

Дата смерти

27.06.1916 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MV
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1835 ст.

Отец: Мичкин Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1876 ст.

Сын: Мичкин Алексей Ильич

Мать ребёнка: Мичкина Евдокия Яковлевна

Смерть
27.06.1916 ст.
Лопатино, Волжский муниципальный район, Самарская область
№-13м (от старости) в 81 год
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