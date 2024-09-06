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Горохов Вячеслав Иванович

Место рождения

д. Верхнее Кривцово, Нижегородская область, Россия

Дата рождения

1912

Дата смерти

?.09.1942

Пол

Мужской

Отец

Около 1887 г.р.

Мать

1889 г.р.

Жена

1911 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Горохов Иван Артемьевич

Мать: Горохова Наталья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горохова Анна Николаевна

Упоминание
Неизвестно
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=56945691
Рождение ребёнка
Около 1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горохова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горохова Анна Николаевна

Смерть
?.09.1942
Причина смерти: пропал безвести

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