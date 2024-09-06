Горохов Вячеслав Иванович
Место рожденияд. Верхнее Кривцово, Нижегородская область, Россия
Дата рождения1912
Дата смерти?.09.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горохова Анна Николаевна
Упоминание
Неизвестно
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=56945691
Рождение ребёнка
Около 1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горохова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горохова Анна Николаевна
Смерть
?.09.1942
Причина смерти: пропал безвести