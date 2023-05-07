Челомбитько Наталья Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Челомбитько Наталья Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1957

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1937 г.р.

Дети

1980 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1957

Отец: не указан

Мать: Василевская Зоя Владимировна

Рождение ребёнка
31.12.1980

Дочь: Челомбитько Юлия Михайловна

Отец ребёнка: Челомбитько Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
20.02.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челомбитько Михаил Алексеевич

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
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