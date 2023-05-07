Челомбитько Наталья Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1957
Рождение ребёнка
31.12.1980
Дочь: Челомбитько Юлия Михайловна
Отец ребёнка: Челомбитько Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
20.02.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Челомбитько Михаил Алексеевич
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область