Флиер Яков Владимирович
Место рождения
Дата рождения21.10.1912
Дата смерти18.12.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1912 по 1923
Место жительства
С 1923 по 1977
Смерть
18.12.1977