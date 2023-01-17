Флиер Яков Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Флиер Яков Владимирович

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Место рождения

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область

Дата рождения

21.10.1912

Дата смерти

18.12.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Место жительства
С 1912 по 1923
Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Место жительства
С 1923 по 1977
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
18.12.1977
Москва, город федерального значения Москва
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