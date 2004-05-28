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(Yatsenko) Nina
(Yatsenko) Nina
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.12.1927
Дата смерти
28.05.2004
Пол
Женский
Отец
Yatsenko Roman
Мать
(Sysoeva) Tatiana
1894 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
DB
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1927
Отец:
Yatsenko Roman
Мать:
Tatiana
Смерть
28.05.2004
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