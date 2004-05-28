(Yatsenko) Nina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Yatsenko) Nina

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1927

Дата смерти

28.05.2004

Пол

Женский

Отец

Мать

1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

DB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1927

Отец: Yatsenko Roman

Мать: Tatiana

Смерть
28.05.2004
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