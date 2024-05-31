Азарко (Матченя) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Матченя Андрей Васильевич
Мать: Матченя Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Азарко Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Азарко Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Азарко Константин
Смерть
Неизвестно