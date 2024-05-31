Азарко (Матченя) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАзарко (Матченя) Валентина

Азарко (Матченя) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Матченя Андрей Васильевич

Мать: Матченя Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Азарко Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Азарко Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Азарко Константин

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.