Картавов Ефрем
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Картавов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Картавов Александр Ефремович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Картавов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Картавов Яков
Смерть
Неизвестно