Мукаев Хөсәин
Место рожденияд.Малые Ширданы Зеленодольский р-н, РТ
Дата рождения1760
Дата смерти1805
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Абдрезячкин Мукай (-Альмухамет)
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фазыйля Ахметова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Уразаева) Шаржи
Рождение ребёнка
1786
Сын: Хасаинов Абдульнасыр
Мать ребёнка: Фазыйля Ахметова
Рождение ребёнка
1797
Сын: Хасаинов Мухаметгалим Указной Мулла 5 Мечети Казани
Мать ребёнка: (Уразаева) Шаржи
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: (Уразаева) Шаржи
Смерть
1805