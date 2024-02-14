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Мукаев Хөсәин

Место рождения

д.Малые Ширданы Зеленодольский р-н, РТ

Дата рождения

1760

Дата смерти

1805

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Абдрезячкин Мукай (-Альмухамет)

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фазыйля Ахметова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Уразаева) Шаржи

Рождение ребёнка
1786

Сын: Хасаинов Абдульнасыр

Мать ребёнка: Фазыйля Ахметова

Рождение ребёнка
1797

Сын: Хасаинов Мухаметгалим Указной Мулла 5 Мечети Казани

Мать ребёнка: (Уразаева) Шаржи

Рождение ребёнка
1805

Сын: Хасаинов Хуснутдин Мулла

Мать ребёнка: (Уразаева) Шаржи

Смерть
1805

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