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Бятец Дина Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1964

Дата смерти

03.05.2000

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1983 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1964

Отец: Бятец Анатолий Матвеевич

Мать: Бятец Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вафин Ринат Маратович

Рождение ребёнка
06.09.1983

Дочь: Вафина Юлия Ринатовна

Отец ребёнка: Вафин Ринат Маратович

Смерть
03.05.2000

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