Бятец Дина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1964
Дата смерти03.05.2000
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1964
Отец: Бятец Анатолий Матвеевич
Мать: Бятец Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вафин Ринат Маратович
Рождение ребёнка
06.09.1983
Дочь: Вафина Юлия Ринатовна
Отец ребёнка: Вафин Ринат Маратович
Смерть
03.05.2000