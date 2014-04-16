Красовский Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красовский Анатолий

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Место рождения

Тбилиси, , ,

Дата рождения

06.01.1936

Дата смерти

16.04.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Тбилиси, , ,
Бракосочетание
25.07.1958

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
юрист
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
16.04.2014
?, , ,
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