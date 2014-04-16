Красовский Анатолий
Место рожденияТбилиси, , ,
Дата рождения06.01.1936
Дата смерти16.04.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Тбилиси, , ,
Бракосочетание
25.07.1958
Жена: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
юрист
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.04.2014
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