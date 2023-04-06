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Прохоров Григорий Петрович

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Место рождения

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

06.02.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1857 г.р.

Мать

До 1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
04.02.1884
Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Священник Василий Серов, и.д. псаломщика Стефан Нассонов и Дмитрий Меркуриев Прохоров Пётр Васильевич. Отец. Казак Чесноковского посёлка. Православный Прохорова Надежда Борисовна. Мать. Православная К... Показать все
Рождение
06.02.1884

Отец: Прохоров Пётр Васильевич

Мать: Прохорова Надежда Борисовна

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга Нижнеозёрной станицы 1884
Смерть
Неизвестно
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