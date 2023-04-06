Прохоров Григорий Петрович
Место рождения
Дата рождения06.02.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
04.02.1884
Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Священник Василий Серов, и.д. псаломщика Стефан Нассонов и Дмитрий Меркуриев Прохоров Пётр Васильевич. Отец. Казак Чесноковского посёлка. Православный Прохорова Надежда Борисовна. Мать. Православная К... Показать все
Рождение
06.02.1884
Метрическая книга Нижнеозёрной станицы 1884
Смерть
Неизвестно