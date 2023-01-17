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Саламонида Яковлевна
Саламонида Яковлевна
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Место рождения
Хлопово
, город Новомосковск, Тульская область
Дата рождения
1727
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Яков
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец:
Яков
Мать: не указана
Хлопово
, город Новомосковск, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Хлопово
, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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