Саламонида Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саламонида Яковлевна

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Место рождения

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Яков

Мать: не указана

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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