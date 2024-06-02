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Февронья Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: Прокопий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Туганова) Анна Степановна

Отец ребёнка: Степан Васильевич

Бракосочетание
02.02.1879

Муж: Степан Васильевич

Рождение ребёнка
26.06.1880

Дочь: Кузнецова (Туганова) Агриппина Степановна

Отец ребёнка: Степан Васильевич

Малое Шемякино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Хураськина (Туганова) Александра Степановна

Отец ребёнка: Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1886

Сын: Туганов Маркел Степанович

Отец ребёнка: Степан Васильевич

Смерть
Неизвестно

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