Февронья Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1859
Отец: Прокопий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Туганова) Анна Степановна
Отец ребёнка: Степан Васильевич
Бракосочетание
02.02.1879
Муж: Степан Васильевич
Рождение ребёнка
26.06.1880
Дочь: Кузнецова (Туганова) Агриппина Степановна
Отец ребёнка: Степан Васильевич
Малое Шемякино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Хураськина (Туганова) Александра Степановна
Отец ребёнка: Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1886
Сын: Туганов Маркел Степанович
Отец ребёнка: Степан Васильевич
Смерть
Неизвестно