Зиядетдинов Рафик — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗиядетдинов Рафик

Зиядетдинов Рафик

Место рождения

Малое Рыбушкино, Россия

Дата рождения

28.09.1953

Дата смерти

24.03.2008

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1934 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1953

Отец: Зиядетдинов Абдулбари

Мать: Зиядетдинова (Мусина) Райся

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.02.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.11.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
24.03.2008
Похороны
26.03.2008

Мы используем куки для улучшения работы сайта.