Зиядетдинов Рафик
Место рожденияМалое Рыбушкино, Россия
Дата рождения28.09.1953
Дата смерти24.03.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1953
Отец: Зиядетдинов Абдулбари
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.02.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.11.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
24.03.2008
Похороны
26.03.2008