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Арсеньев Иван Иванович

Место рождения

Тарабаиха, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

04.11.1926

Дата смерти

26.10.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1926

Отец: Арсеньев Иван

Мать: Арсеньева Александра

Тарабаиха, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арсеньева (Павлова) Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
13.05.1961

Сын: Арсеньев Николай Иванович

Мать ребёнка: Арсеньева (Павлова) Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
21.08.1962

Дочь: Арсеньева Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Арсеньева (Павлова) Анастасия Семеновна

Смерть
26.10.1993
Бережай, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область

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