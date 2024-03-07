Арсеньев Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения04.11.1926
Дата смерти26.10.1993
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1926
Отец: Арсеньев Иван
Мать: Арсеньева Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.05.1961
Сын: Арсеньев Николай Иванович
Мать ребёнка: Арсеньева (Павлова) Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
21.08.1962
Дочь: Арсеньева Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Арсеньева (Павлова) Анастасия Семеновна
Смерть
26.10.1993
Бережай, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область