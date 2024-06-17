Лапшина Дарья Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛапшина Дарья Даниловна

Лапшина Дарья Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапшин Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
16.12.1804

Дочь: (Лапшина) Евгения Михайловна

Отец ребёнка: Лапшин Михаил Андреевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
18.06.1808

Сын: Лапшин Леонтий Михайлович

Отец ребёнка: Лапшин Михаил Андреевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Лапшин Семен Михайлович

Отец ребёнка: Лапшин Михаил Андреевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Лапшина) Устинья Михайловна

Отец ребёнка: Лапшин Михаил Андреевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.