Лапшина Дарья Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.12.1804
Дочь: (Лапшина) Евгения Михайловна
Отец ребёнка: Лапшин Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
18.06.1808
Сын: Лапшин Леонтий Михайлович
Отец ребёнка: Лапшин Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Лапшин Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Лапшина) Устинья Михайловна
Отец ребёнка: Лапшин Михаил Андреевич
Смерть
Неизвестно