Володин Уварий Семенович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.12.1936
Мать ребёнка: Володина Варвара Егоровна
Нерчинск, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Часовенко Лариса Уваровна
Мать ребёнка: Володина Варвара Егоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Самбор, Львівська область