Володин Уварий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Володин Уварий Семенович

Место рождения

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
10.12.1936

Сын: Володин Виталий Уварович

Мать ребёнка: Володина Варвара Егоровна

Нерчинск, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Часовенко Лариса Уваровна

Мать ребёнка: Володина Варвара Егоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Самбор, Львівська область
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