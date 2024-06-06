Овчинников Анатолий Александрович 15.08.1957 — найти родственников по фамилии на Familio
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Овчинников Анатолий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1957

Пол

Мужской

Добавил:

тф
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчинникова (Павлова) Галина Викторовна

Рождение ребёнка
03.07.1986

Сын: Овчинников Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Овчинникова (Павлова) Галина Викторовна

Рождение ребёнка
13.10.1987

Дочь: Овчинникова Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Овчинникова (Павлова) Галина Викторовна

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