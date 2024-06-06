Овчинников Анатолий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.07.1986
Сын: Овчинников Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Овчинникова (Павлова) Галина Викторовна
Рождение ребёнка
13.10.1987
Дочь: Овчинникова Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Овчинникова (Павлова) Галина Викторовна