Гордеев Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Гордеева Ксения Максимовна
Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1931
Сын: Гордеев Александр Иванович
Мать ребёнка: Гордеева Ксения Максимовна
Рождение ребёнка
1933
Мать ребёнка: Гордеева Ксения Максимовна
Рождение ребёнка
1939
Мать ребёнка: Гордеева Ксения Максимовна
Смерть
Неизвестно