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Гордеев Иван Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Сын: Гордеев Николай Иванович

Мать ребёнка: Гордеева Ксения Максимовна

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Гордеев Александр Иванович

Мать ребёнка: Гордеева Ксения Максимовна

Бакшеево, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Гордеев Виктор Иванович

Мать ребёнка: Гордеева Ксения Максимовна

Бакшеево, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Гордеев Алексей Иванович

Мать ребёнка: Гордеева Ксения Максимовна

Смерть
Неизвестно
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