Розинг Борис Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розинг Борис Львович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1869

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1917 по 1922
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Место жительства
С 1922 по 1930
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1931
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
1933
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
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