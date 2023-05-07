Зубаченко (Мельниченко) Мария Харитонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубаченко (Мельниченко) Мария Харитонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.10.1895 ст.

Муж: Зубаченко Софроний Иаковлев

Рождение ребёнка
20.08.1896 ст.

Сын: Зубаченко Пётр Софронов

Отец ребёнка: Зубаченко Софроний Иаковлев

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
25.01.1899 ст.

Сын: Зубаченко Григорий Софронов

Отец ребёнка: Зубаченко Софроний Иаковлев

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
23.03.1901 ст.

Сын: Зубаченко Иаков Софронов

Отец ребёнка: Зубаченко Софроний Иаковлев

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
1903 ст.

Дочь: Зубаченко Евдокия Софронов

Отец ребёнка: Зубаченко Софроний Иаковлев

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
24.03.1905 ст.

Сын: Зубаченко Захарий Софронов

Отец ребёнка: Зубаченко Софроний Иаковлев

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
18.01.1907 ст.

Дочь: Зубаченко Александра Софронова

Отец ребёнка: Зубаченко Софроний Иаковлев

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
Неизвестно
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