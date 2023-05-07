Зубаченко (Мельниченко) Мария Харитонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
29.10.1895 ст.
Рождение ребёнка
20.08.1896 ст.
Отец ребёнка: Зубаченко Софроний Иаковлев
Рождение ребёнка
25.01.1899 ст.
Сын: Зубаченко Григорий Софронов
Отец ребёнка: Зубаченко Софроний Иаковлев
Рождение ребёнка
23.03.1901 ст.
Отец ребёнка: Зубаченко Софроний Иаковлев
Рождение ребёнка
1903 ст.
Дочь: Зубаченко Евдокия Софронов
Отец ребёнка: Зубаченко Софроний Иаковлев
Рождение ребёнка
24.03.1905 ст.
Сын: Зубаченко Захарий Софронов
Отец ребёнка: Зубаченко Софроний Иаковлев
Рождение ребёнка
18.01.1907 ст.
Дочь: Зубаченко Александра Софронова
Отец ребёнка: Зубаченко Софроний Иаковлев
Смерть
Неизвестно